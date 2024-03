GdS – Kvara, restare al Napoli per consacrarsi come stella: intesa vicina per il rinnovo

Poche partite al termine di questa tormentata stagione per il Napoli, fatta da pochi alti e molti bassi.

Tra i pochi “alti” della stagione c’è sicuramente Khvicha Kvaratskhelia: è lui il trascinatore di questo Napoli, che continua a sognare e a sperare nella qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che Aurelio De Laurentiis è disposto a modificare il contratto del gioiello georgiano: “La scadenza resta al 2027 e l’ingaggio è sempre da 1,5 milioni. Il presidente è consapevole di dover ritoccare sensibilmente lo stipendio del giocatore. Raddoppiare, come si era pensato in estate, non basta più. Il Napoli ha pronta una proposta da 4 milioni fino al 2028, Kvaratskhelia ne vorrebbe 5“.

Dunque, intesa che potrebbe arrivare presto tra l’agente Mamuka Jugeli e il patron del Napoli: “L’impressione è che si possa raggiungere un’intesa a metà strada, sui 4,5 con l’inserimento di alcuni bonus. Restare in azzurro significa consacrarsi come stella, poter dire la propria nell’élite. Significa, appunto, poter fiorire nel modo migliore possibile”.