L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul prossimo mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano Il Napoli in vista della prossima stagione dovrà puntare su una squadra rinnovata. Aurelio De Laurentiis vuole rinforzare il centrocampo con nomi di spessore alla luce degli addii di Elmas, Demme e Zielinski e considerando che anche Dendoncker non sarà riscattato. Il patron avrebbe messo nel mirino due calciatori. Gergyi Sudakov, un giovane talento del calcio ucraino, per cui De Laurentiis ha già offerto 40 milioni di euro allo Shakhtar Donetsk a gennaio, ma la proposta è stata rifiutata. Un altro nome sul radar del Napoli è Leon Goretzka, il centrocampista ventinovenne del Bayern Monaco. Goretzka è un giocatore di grande esperienza internazionale e la Juventus è anche interessata a lui.