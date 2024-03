Napoli-Pescara Primavera – Gli azzurrini in casa battono gli abruzzesi per 2-1 e si portano al quarto posto

Vittoria fondamentale per il Napoli Primavera in quel di Cercola, dove allo stadio Piccolo batte il Pescara e si porta a 37 punti in classifica. La sfida si apre subito col vantaggio degli azzurrini che con Vigliotti trovano la rete e portano la sfida sul binario giusto. Dopo molte palle gol sprecate arriva la doccia fredda, con il Pescara che al minuto 79′ riesce a pareggiare grazie alla rete di Zeppieri. Gli azzurrini non ci stanno e continuano ad attaccare per portare a casa i 3 punti, e grazie ad un gol di Lorusso in seguito ad un’azione lunga e insistita riescono a siglare il definitivo 2-1. Questo risultato è molto importante per i ragazzi di Tedesco, che staccano l’Entella di 2 punti e sono sempre più nella corsa playoff.