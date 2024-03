CHAMPIONS LEAGUE – Barcellona-Napoli, ecco dove vederla in TV e in streaming

Mancano poche ore al fischio d’inizio della gara di ritorno degli ottavi di finali di Champions League tra Barcellona e Napoli.

Dopo l’1-1 dell’andata firmato da Robert Lewandowski e Victor Osimhen, le due squadre sono pronte a scendere in campo per aggiudicarsi il passaggio del turno.

Dove vedere il match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Barcellona e Napoli, in diretta alle 21 dall’Estadi Olímpic Lluís Companys?

Il match sarà visibile in tv in chiaro su Canale 5; sarà trasmessa anche su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (252) e sull’app Infinity+.

Inoltre, sarà disponibile anche in streaming su Now, sulla piattaforma Sky Go e su Mediaset Infinity.