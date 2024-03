Barcellona-Napoli, le formazioni ufficiali: Calzona si affida ai titolari, la decisione su Olivera e Mario Rui

Tutto pronto all’Estadi Olímpic Lluís Companys. Pochi minuti e inizierà Barcellona-Napoli, gara di ritorno valevole per gli ottavi di finale di Champions League.

Dopo il pareggio della gara d’andata al Maradona (1-1), le due formazioni sono pronte a scendere in campo per strappare il pass per i quarti di finale di Champions League.

Il Barcellona di Xavi dovrà fare a meno di alcuni titolari come De Jong e Pedri, oltre a Gavi e Balde ma recupera in extremis Raphinha. Blaugrana reduci da un 1-0 in campionato contro il Maiorca, sono pronti a dare una svolta positiva alla stagione.

Il Napoli di Calzona, alla stessa maniera, dopo numerose delusioni affrontate nel corso della stagione, vuole regalare una gioia ai tifosi qualificandosi per i quarti di finale di Champions League e sperare nella qualificazione ai Mondiali per Club del 2025.

Ecco le scelte di Xavi e di Calzona, in campo alle ore 21:

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Cubarsì, Cancelo; Fermín Lopez, Christensen, Gundogan; Lamine Yamal, Lewandowski, Raphinha. All. Xavi

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona