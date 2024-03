Napoli-Juventus, le pagelle di MondoNapoli. Kvaratskhelia da top player. Anguissa in ripresa

Il Napoli batte la Juventus con il risultato di 2-1, al termine di un incontro molto tirato. A decidere la partita sono i gol di Khvicha Kvaratskhelia e di Giacomo Raspadori. Di seguito, le pagelle degli azzurri curate dalla redazione di MondoNapoli.

Alex Meret 6 – Che rischio quello scambio nel primo tempo con Traoré. Per quanto riguarda le parate però, nonostante le colossali occasioni capitate alla Juventus, non è quasi mai impegnato.

Giovanni Di Lorenzo 5,5 – Fa fatica a contenere gli attacchi dei bianconeri, anche se a tratti resiste. Si fa notare in fase offensiva, ma i giorni migliori sono ancora un po’ lontani. C’è ancora da lavorare per il capitano.

Amir Rrahmani 6,5 – Partita istituzionale del kosovaro, interpretata con lucidità e precisione. Dove c’è lui si passa molto poco. Sfortunato, si fa male a gara in corso ed è costretto ad uscire.

Juan Jesus 6,5 – Si fa perdonare il grave errore di Cagliari. La sua risposta ad una partita negativa – e a degli attacchi troppo eccessivi – è una prestazione ordinata e nella quale mette una pezza dove c’è bisogno. È vitale nel finale in occasione del mischione su corner.

Mathias Olivera 5,5 – Inizio di gara scioccante per l’uruguaiano, dove per ben due volte rischia di offrire delle occasioni fin troppo golose ai bianconeri. Si propone con buona qualità in fase offensiva, ma ha dimostrato di poter fare di meglio.

André-Frank Zambo Anguissa 6,5 – Calzona lo ha rivitalizzato. Non sempre è pulito, ma impone fisico e qualità nei duelli e nella manovra offensiva. È in enorme ripresa fisica e sta ritrovando la sua miglior condizione, quella che lo ha caratterizzato.

Stanislav Lobotka 6,5 – Lo slovacco è il perno di sempre. Costruisce con qualità e offre il suo supporto in fase difensiva, talvolta risultando decisivo. Non è un caso che quando aumenta il passo il Napoli inizi a macinare gioco.

Hamed Junior Traoré 5,5 – Grande occasione per l’ivoriano partire in una sfida del genere dal primo minuto. Si fa notare tra le linee, ma non sempre è preciso e rischia di combinare una frittata in costruzione a fine primo tempo. Deve ancora recuperare la miglior condizione.

Matteo Politano 5,5 – Non è la miglior serata della carriera per l’ex Sassuolo. Difficilmente riesce a creare la superiorità numerica in attacco. In fase difensiva non sempre riesce a contenere a dovere.

Victor Osimhen 5,5 – Intraprende un vero e proprio duello rusticano con Bremer. Ha l’occasione per cambiare la partita guadagnandosi un calcio di rigore, ma tira molto male. Ma se i calciatori non si giudicano dagli errori, la sua esuberanza va comunque considerata nella valutazione.

Khvicha Kvaratskhelia 7,5 – Nel primo tempo è tra gli azzurri più pimpanti, tanto che i bianconeri sono spesso costretti a commettere dei falli per fermarlo. Apre una partita molto tirata con una forte conclusione al volo, da grande campione sull’unica occasione concreta. Nella ripresa trova meno spazi in cui operare, ma lo fa sempre con qualità.

SOSTITUZIONI

Leo Skiri Ostigard 6 – Entra composto e senza farsi impensierire troppo.

Giacono Raspadori 7 – Segna la rete del 2-1 a seguito dell’errore di Victor Osimhen su rigore. Presente e puntuale sulla ribattuta, proprio come in occasione del gol all’Allianz Stadium.

Piotr Zielinski 5,5 – È un po’ morbido in occasione del gol di Chiesa.

Jesper Lindstrom s.v.

All. Francesco Calzona 6,5 – Epilogo forse un po’ casuale, ma che va a premiare un Napoli che poco alla volta sta tornando ad essere squadra. Gli azzurri si propongono bene in fase offensiva, ma quando c’è da difendere gli errori sono ancora troppi. In un momento come questo, il risultato va raccolto e stretto con forza. Sarà sicuramente utile per costruire in vista delle prossime sfide.