Problemi per il Barcellona in vista del ritorno di Champions League contro il Napoli, durante la gara di campionato in casa dell’Atlhetic Bilbao, Frenkie De Jong ha dovuto lasciare il campo per infortunio a causa di uno scontro di gioco, ha lasciato il campo anche Pedri, altro titolarissimo di Xavi.

Il centrocampista olandese è uscito in barella, mentre Pedri è uscito con le mani al volto, le loro condizioni saranno da valutare nei prossimi giorni.