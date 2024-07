L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano il Napoli ha messo nel mirino per l’attacco David Neres, che vorrebbe andar via dal Benfica e vedrebbe nel Napoli un’opportunità per rilanciarlo. Il club portoghese detentore del suo cartellino avrebbe fissato il costo del brasiliano sui 25 milioni di euro, mentre il Napoli sarebbe interessato ad un prestito oneroso con diritto di riscatto, stessa formula del passaggio di Lindstrom all’Everton.