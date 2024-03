Napoli-Juve, Calzona in conferenza: “Siamo tornati in corsa, ma c’è ancora tanto da fare! Vi dico come ha reagito la squadra”

Francesco Calzona ha parlato in conferenza stampa post Napoli-Juventus (2-1), partita valevole per la ventisettesima giornata di Serie A. Di seguito, le dichiarazioni del tecnico dei partenopei:

“Siamo sulla buona strada. C’è ancora tanto da fare. Ho visto una squadra che ha voglia di migliorarsi. Sono felicissimo perchè vedo una squadra coesa. che ha voglia di stare insieme. Dobbiamo ancora migliorare tante cose, ma se vinciamo abbiamo sempre più voglia di migliorarci e di raggiungere posizioni prestigiose. Osimhen e Kvara sono due giocatori che in pochi anno. In questo momento sono tornati quasi sui loro livelli. In generale la squadra è venuta fuori dai momenti di difficoltà durante la partita. Chi entra mi dà sempre una mano e questo è un segnale forte”.

“In dieci giorni non si fanno miracoli. Ci vuole anche il tempo che è già poco. Io chiedo ai ragazzi velocità di apprendimento, ma io per natura non sono mai contento. Penso più agli errori che abbiamo fatto che alla gioia della vittoria. Rrahmani ha chiesto il cambio perchè ha avvertito un indurimento dell’adduttore e sarà valutato”.

“Dobbiamo velocizzare, memorizzare più nozioni possibili. Siamo rientrati in gioco nella corsa alle prime posizioni. Non siamo ancora pulitissimi nelle due fasi di attacco e difesa, ma abbiamo l’obbligo di migliorare”.

“Ho detto ai ragazzi di giocare tranquilli, di applicarsi in allenamento e ritrovare entusiasmo. Ho parlato poco perchè i ragazzi avevano già una testa enorme. Ho detto poche cose ma chiare, ora loro stanno rispondendo”.

“Ho chiesto alla squadra di non buttare via palla, di giocarla. La Juve è una squadra forte, con giovani interessanti e ci ha messo in difficoltà. Non era facile, ci aspettavamo una partita dura che siamo riusciti a portare a casa. Dobbiamo essere felici di questo”.