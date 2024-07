L’edizione odierna de il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sul mercato in casa Napoli. Secondo il quotidiano Michael Folorunsho si può definire a tutti gli effetti come un nuovo acquisto per il Napoli. Spesso negli ultimi anni dopo aver trascorso la stagione in prestito ha fatto ritorno alla base per poi ripartire. Quest’estate non sarà così. Infatti, il centrocampista con la maglia del Verona si è messo in luce convincendo la dirigenza e Antonio Conte. Quindi il club azzurro prolungherà il suo contratto fino al 2029 e l’annuncio potrebbe arrivare già nei prossimi giorni, in quanto tutto è ormai definito tra le parti.