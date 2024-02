UFFICIALE – Parte la vendita dei biglietti di Napoli-Torino: prezzi, info e una promo per l’8 marzo!

Dopo le due trasferte di Cagliari e Reggio Emilia, il Napoli tornerà a giocare al Maradona venerdì 8 marzo alle ore 20:45 contro il Torino. Da lunedì 26 febbraio alle ore 15:00 sarà possibile acquistare i tagliandi per la sfida solo per i possessori della fidelity card. Prevista anche per questa sfida la promo under 30 e un ridotto donna (in occasione dell’8 marzo) disponibile solo presso i punti vendita autorizzati. Di seguito tutti i prezzi.

PREZZI PER I POSSESSORI DELLA FIDELITY – FASE 1

Settore Intero Fidelity Ridotto U30 Ridotto Donna 8 Marzo CURVE INFERIORI 20 € 14 € 14€ CURVE SUPERIORI 30 € 25 € 20€ DISTINTI INFERIORI 40 € 30 € 25€ DISTINTI SUPERIORI 50 € 40 € 30€ TRIBUNA NISIDA 60 € 50 € 40€ TRIBUNA POSILLIPO 80 € 70 € 50€

PREZZI VENDITA LIBERA – FASE 2