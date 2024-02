CdM – Kvara deve ancora convincere: il motivo

Nella scorsa stagione, quando il Napoli vinse lo scudetto con 16 punti di distacco dalla seconda, Khvicha Kvaratskhelia ha incantato la Serie A e l’Europa. Non sono dello stesso avviso in questa stagione i quotidiani. In particolare, il Corriere del Mezzogiorno sottolinea come il georgiano sia stato sostituito più volte da Garcia, da Mazzarri e da Calzona e mai da Spalletti. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“In questa stagione, al contrario di quanto fatto da Spalletti, Kvara è stato sostituito sia da Garcia, sia da Mazzarri e ora anche da Calzona. Insomma, quando ci si aspettava la definitiva consacrazione, dopo una stagione da 10, stanno arrivando conferme che il calciatore deve ancora convincere. E contestare una sostituzione non è di certo un buon segnale. Lo dimostrano anche i numeri di quest’anno: solo sei reti stagionali e quattro assist (il suo marchio di fabbrica). Tornerà il vero Kvara?”.