L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla probabile formazione del Napoli per il match contro il Genoa. Secondo il quotidiano per domani Victor Osimhen è destinato alla panchina. A guidare l’attacco sarà ancora una volta Giovanni Simeone. Ai lati del Cholito agiranno Kvaratskhelia e Politano. Domani, sarà di nuovo 4-3-3, con il ritorno di Meret e Natan e la sorpresa Traore in mediana. La rifinitura di oggi spiegherà ogni cosa.