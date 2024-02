L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su Jesper Lindstrom. Secondo il quotidiano del trio di centrocampo, Zielinski è l’elemento con una maggiore attitudine ad agire a ridosso dell’area avversaria. Considerando i suoi rapporti logori con il club non è da escludere uno scarso impiego nei mesi restanti dello stagione. Tuttavia, non c’è un altro calciatore con queste caratteristiche. Traorè è un ibrido, Dendoncker è più vicino ad Anguissa. L’estro invece è qualità di Lindstrom, che per questo potrebbe essere arretrato. In passato ci aveva già pensato Garcia con Raspadori e l’espediente non aveva prodotto alcun risultato. Tuttavia, in questo caso le conseguenze potrebbero essere differenti.