Cds – Da Kvara a Di Lorenzo, ecco gli otto incedibili di Antonio Conte

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, per il prossimo allenatore del Napoli ci sono otto intoccabili nella rosa azzurra: “Esiste uno scheletro imprescindibile che parte da Kvara e continua con Rrahmani, Lobotka, Anguissa, Raspadori, Politano, Meret. E Di Lorenzo, un capitolo a parte: Conte lo ritiene incedibile, ma lui ritiene conclusa l’avventura. E la Juve è in agguato: situazione intricata, ma il tecnico lo marcherà esattamente come faceva da giocatore con gli avversari. Strettissimo“.