L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulle ultime di formazione in vista della partita di domani contro il Genoa. Secondo il quotidiano ci sono due impegni ravvicinati per il Napoli che giocherà prima la gara contro il Genoa, questo sabato, per poi tornare in campo mercoledì, conto il Barcellona. In questa occasione ci si chiede chi tra Alex Meret e Pierluigi Gollini, difenderà la porta. La staffetta, iniziata qualche tempo fa complice l’infortunio e qualche prestazione rivedibile di Meret, aveva permesso al numero 95 di prendersi la titolarità. Ora, con entrambi i portieri a disposizione, Mazzarri ha dovuto stabilire una gerarchia. Sarà ancora Meret il primo a giocare sia la gara col Grifone che quella coi blaugrana. Ora però il tecnico toscano ha sicurezza di avere un super vice, sempre pronto ad ogni evenienza.