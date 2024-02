Gazzetta – Napoli, in caso di mancata qualificazione in CL pronta una nuova rivoluzione

L’era post scudetto del Napoli è più difficile del previsto. ADL non ha gestito al meglio un successo costato 20 anni di lavoro, ma nulla ancora è perduto. L’obiettivo della stagione è qualificarsi per un posto in Champions. Senza l’Europa e il palco degli stadi più importanti al mondo il patron azzurro dovrà effettuare una nuova rivoluzione.

Secondo quanto riportato da la Gazzetta dello Sport, senza la qualificazione sono 5 i big che potrebbero lasciare Napoli dopo Zielinski. Il primo nome della lista è Victor Osimhen, con una clausola da 130 mln di euro. A lui si aggiungono anche Alex Meret, Amir Rrahmani, Mario Rui, Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori.

La partita contro il Genoa rappresenta un punto di svolta e una chance da non perdere per mantenere nervi saldi ed equilibri.