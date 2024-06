Cds – Napoli, contatti avviati con l’agente di Dovbyk, ADL pronto a spingersi fino a 35 milioni

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe già iniziato a parlare con l’agente di Dovbyk, attaccante del Girona: “Il suo agente, Alex Liundovskyi, ha già parlato con il Napoli (e con il Milan) che lo segue con attenzione. Dalla Spagna fanno sapere che De Laurentiis può spingersi fino a 35 milioni di euro per strapparlo al Girona che, al momento, continua a fare muro, chiedendo almeno 40 milioni come cifra fissata per il suo addio dalla Spagna. La concorrenza internazionale ovviamente non manca, il giocatore infatti piace anche all’Arsenal in Premier League, ma Dovbyk ha già le idee chiare: vuole trasferirsi in una società dove sentirsi protagonista e il Napoli può certamente offrirgli questa opportunità“.