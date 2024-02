L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle scelte di Walter Mazzarri per la sfida di domani contro il Milan. Secondo il quotidiano in attacco ci sarà Giovanni Simeone, alla sua ultima da titolare prima del rientro di Victor Osimhen. Simeone è stato il punto di riferimento offensivo in Supercoppa, dove ha trovato il gol contro la Fiorentina. Lottatore, ragazzo da corsa e sacrificio per la squadra, vive ogni chance come fosse una finale. E domani per il Napoli, sarà una specie di prova del 9 per la corsa Champions. Il Cholito quando entra in campo affila le armi, si butta nella contesa e cerca sempre di uscirne vincitore. Il peso dell’attacco graverà sulle sue spalle e il suo movimento dovrà creare spazi per Kvaratskhelia. Il Napoli non segna da quattro trasferte di Serie A e ha bisogno di gol per coltivare speranze europee. Simeone è pronto come lo fu un anno fa sempre a San Siro