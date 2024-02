L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sul futuro di Khvicha Kvaratskhelia. Secondo il quotidiano l’attaccante georgiano vuole trascinare la squadra azzurra verso la qualificazione alla prossima Champions. Anche perché il calciatore rappresenta il fulcro del progetto del club azzurro. Per tale motivo De Laurentiis incalza i suoi agenti per il rinnovo perché ora ha fretta, vuole blindare il suo gioiello, uno dei fiori all’occhiello della sua gestione ventennale. Si siederanno intorno ad un tavolo verso fine aprile per discutere del nuovo contratto. Perché l’attaccante georgiano sarà al centro del progetto Napoli.