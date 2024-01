Romano: “Fatta per il rinnovo di Politano, l’attaccante firmerà entro questa settimana: le cifre”

Fabrizio Romano, esperto di calciomercato internazionale, ha confermato, attraverso un tweet su X, la volontà di Matteo Politano riguardo il prolungamento del contratto con il club partenopeo.

Stando a quanto riportato dall’esperto, l’attaccante italiano firmerà un nuovo contratto con il Napoli: “I documenti per il rinnovo del contratto di Matteo Politano sono pronti e verranno firmati questa settimana. L’attaccante firmerà un nuovo contratto triennale e lo stipendio sarà di circa 3 milioni di euro all’anno”.

Dunque, niente Al Shabab per Matteo Politano che, senza nessun dubbio, resterà in maglia azzurra per altri tre stagioni.