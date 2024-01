Di Marzio: “Nuovi contatti tra Napoli e Udinese per Nehuen Perez: intesa vicina, si può chiudere a breve”

Il club di Aurelio De Laurentiis, dopo aver subito una sconfitta nel finale contro l’Inter in Supercoppa, è pronto a intervenire di nuovo sul mercato.

Dopo aver piazzato quattro colpi per questa finestra di calciomercato invernale, ADL sarebbe intenzionato a chiudere il quinto acquisto: stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, quest’oggi ci sono stati contatti tra il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis e Gino Pozzo, patron dell’Udinese per l’acquisto del centrale argentino Nehuen Perez.

Il club campano avrebbe già l’accordo con il difensore dell’Udinese, in attesa degli sviluppi da parte di entrambi i club.

L’obiettivo di entrambe le società sarebbe quello di sbloccare l’affare e di trovare un’intesa per il cartellino: De Laurentiis aveva offerto, in precedenza, 15 milioni di euro per il difensore friulano, mentre l’Udinese spingeva per arrivare ai 20.

Secondo l’esperto di calciomercato, le due società potrebbero venirsi incontro e chiudere l’affare intorno ai 16-17 milioni di euro più bonus.