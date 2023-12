Schira: “Samardzic sempre più separato in casa con l’Udinese, il Napoli prepara l’affondo decisivo”

Nella sfida di oggi tra l’Udinese e il Bologna solo 10 minuti per Lazar Samardzic, che sembra essere sempre più separato in casa. Per il serbo probabile la cessione già in questa sessione di calciomercato, con il Napoli in forte pressing per portarlo all’ombra del Vesuvio. Secondo quanto riporta su X l’esperto di mercato Nicolò Schira il serbo vuole una big, e il Napoli è pronto a sferrare il colpo decisivo per acquistarlo. Queste le sue parole: “L’Udinese rinasce e cala il tris contro Bologna. Solo 10 minuti finali per Lazar Samardzic, sempre più separato in casa e desideroso di volare in una big già a gennaio. A dispetto delle dichiarazioni di circostanza del club, il serbo può partire e il Napoli prepara l’affondo…“