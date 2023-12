Partnership tra Napoli e Unione Industriali Napoli, le parole del presidente De Laurentiis in merito

Continua la partnership tra il Napoli e l’Unione Industriali Napoli. Nella giornata di oggi si è tenuto a Palazzo Partanna l’incontro tra il patron azzurro De Laurentis e il presidente dell’Unione Industriali Costanzo Janotti Pecci. Queste le loro parole: “L’obiettivo della Società Sportiva Calcio Napoli è quello di realizzare un percorso tailor-made di riconoscibilità nazionale e internazionale per tutte le Aziende aderenti all’Unione Industriali Napoli, sfruttando appieno il marchio Napoli – il primo vero brand del Sud – e le bellezze del territorio. Quando le Aziende uniscono passione e business, per i club è una vera vittoria”. Il Presidente degli Industriali, Costanzo Jannotti Pecci, sottolinea l’importanza dello sport, non solo come strumento educativo e sociale, ma anche per le economie dei territori. “Quanto accaduto alla città di Napoli e al Calcio Napoli negli ultimi mesi è la prova di quanto lo sport possa incidere sullo sviluppo delle realtà territoriali, rappresentando un esempio cui ispirarsi per dare risposte e migliorare il mondo del lavoro e dell’economia”.