Mazzarri a Dazn: “Kvara continuamente martoriato, servono provvedimenti. Ci è mancato solo il goal stasera!”

Walter Mazzarri a Dazn ha commentato il pareggio tra Napoli e Monza.

Ecco le parole del tecnico sul match appena concluso al Maradona: “Non siamo lucidi in questo momento, è accaduto con Anguissa e Kvara che hanno provato a fare goal ma non ci sono riuscito. Sono tutte occasioni da quattro metri, abbiamo creato almeno quattro palle goal nitide. Io mi soffermerei però anche sul trattamento riservato ad Osimhen, che oggi non c’è, e a Kvara. Guardate se nonostante tutti i calci che prende si prendono dei provvedimenti in campo, io vorrei soffermarmi su questo. Ci soffermiamo ovviamente sui punti che non si fanno ma anche questo è importante. Abbiamo fatto tanto possesso palla ma non siamo riusciti a fare goal”.

La risposta sulla posizione di Kvara e all’ingresso di Simeone: “Kvara ha avuto l’occasione del goal, ho provato a posizionarlo in una posizione diversa perchè viene spesso raddoppiato e ho tentato di toglierlo dalla morsa. Credo che beneficerà di questa posizione più centrale e vicina alla porta. Simeone anche lo scorso anno entrava negli ultimi minuti, non lo si può vedere solo oggi. Spesso abbiamo giocato con quattro attaccanti. Bisogna fare solo goal e riacquistare serenità sotto porta, questo è l’unica cosa che ora ci serve. La classifica non la guardo e non mi interessa, il mio ruolo è far migliorare i calciatori e portarli davanti al portiere. Sul finale mi sono avvicinato per dire di intervenire per i continui contatti su Kvara e per questo sono stato espulso”.