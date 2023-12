Pagelle MN – Pareggio amaro per gli azzurri, 4 posto sempre più lontano

Meret: Il portiere italiano non è mai stato impegnato, gestisce la sfera quando viene chiamato a palleggiare. Nel secondo tempo para un rigore fondamentale. 7

Di Lorenzo: Meno offensivo quest’oggi il capitano azzurro, dovuto forse alla poca intesa con Zerbin. 6

Rrahmani: Discreta partita per il kosovaro che si trova insieme a Juan Jesus a tenere d’occhio Colombo. 6

Juan Jesus: Stesso discorso per Jesus, forse più impreciso in diverse occassioni. 5,5

Mario Rui: Tra i migliori degli azzurri, cattiveria, leadership e palle insidiose, sono questi gli ingredienti del terzino portoghese. 6,5

Lobotka: Non la sua miglior partita per lo slovacco, non doveva nemmeno esserci ma ha recuperato all’ultimo momento. 6 (Simeone: SV)

Anguissa: Anche Anguissa è stato tra i migliori, ultima partita per lui prima della Coppa d’Africa, sfiora il gol ed è presente in entrambe le fasi. 6,5

Zielinski: Il centrocampista polacco non è riuscito ancora una volta ad esprimere le sua qualità, limitandosi al compitini. 6 (Gaetano: Si mangia un gol clamoroso, si fa ammonire, cerca anche lui di creare qualcosa ma senza successo.6)

Zerbin: Parte a sorpresa il giovane Zerbin ai danni di Lindstrom. Dopo un inizio complicato pian piano inizia a carburare. 6 (Lindstrom: Doveva giocare ma anche stavolta è partito della panchina, entra ma non riesce a dare qualcosa alla gara. 6)

Kvara: E’ la luce del Napoli, è l’unico che si accende negli azzurri, ci prova più volte purtroppo senza fortuna. 6,5

Raspadori: Torna titolare vincendo il ballottaggio con Simeone, partita complicata la sua, ma comunque riesce più volte ad essere prezioso in fase palleggio. 6

Mazzarri: Pesano molto le sue scelte, Lindstrom e Simeone inseriti troppo tardi, inoltre si fa espellere. Male il tecnico toscano. 5