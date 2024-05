L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla probabile formazione del Napoli per l’ultima gara dell’anno contro il Lecce. Secondo il quotidiano Zielinski ha continuato a svolgere il programma personalizzato in palestra a cui si sta dedicando ormai da un po’. Zielinski ha saltato le ultime quattro partite di campionato per una lesione al polpaccio della gamba sinistra dopo la trasferta di Empoli. Se le sue condizioni non miglioreranno oggi rischia di rovinarsi l’inchino del popolo azzurro. Osimhen, altro uomo dal futuro praticamente segnato, corre per recuperare dopo aver saltato la trasferta di Firenze per un affaticamento muscolare. Ieri il nigeriano ha svolto un allenamento personalizzato in campo e si vedrà se oggi sarà aggregato al gruppo. Anche Mario Rui e Rrahmani hanno svolto personalizzato in palestra: la loro partecipazione per domani è in dubbio. Per il disperato assalto alla Conference Calzona potrebbe schierare Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Raspadori e Kvaratskhelia.