L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul prossimo mercato estivo del Napoli. Secondo il quotidiano il Napoli imposta già il mercato senza aspettare della fumata bianca per il nuovo allenatore. Il neo ds Giovanni Manna ha già vari obiettivi sul taccuino come Albert Gudmundsson, già obiettivo del Napoli un’estate fa e che ed ora è tornato alla carica con estrema convinzione. Il fantasista islandese è un obiettivo concreto ed è valutato circa 30 milioni. Il giocatore vuole restare in Italia e pare che sia innamorato di Napoli. Non manca la concorrenza dalla Premier, ma lui vorrebbe restare in Serie A e piace anche a Juve e Inter, ma il ds Manna sta provando a sbaragliare la concorrenza. Il progetto sarebbe affiancarlo a Kvaratskhelia, ai lati di un centravanti.