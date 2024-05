L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla spinosa questione legata alla panchina del Napoli. Secondo il quotidiano Gian Piero Gasperini è sempre più vicino a rimanere all’Atalanta e quindi il corteggiamento del Napoli non dovrebbe andare a buon fine. Per questo le chance di Antonio Conte sono in risalita. Ieri s’è liberato Pioli, Manna ne apprezza le qualità di valorizzazione i giovani e di plasmare un gruppo con più moduli. L’ormai ex Milan è da considerare avanti su Italiano, di cui che ADL ha grandissima considerazione. Il sogno è però Conte, la prima scelta di ADL e Manna. La distanza però era sia a livello d’ingaggio che per le scelte di mercato. Ieri ADL e Conte si sono risentiti e la candidatura ha ripreso quota. E’ l’unico nome che riporterebbe subito entusiasmo.