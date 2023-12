CdS – San Mario Rui, è con il portoghese che la partita cambia volto

Il Corriere dello Sport esalta la prestazione di Mario Rui. Il suo ingresso al 59′ viene accolto dal boato del Maradona. I tifosi avevano sentito la forte mancanza del portoghese. Una mancanza confermata soprattutto dal fatto che il Napoli ritrova linfa in attacco soltanto col suo ingresso. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“San Mario Rui, e sia detto senza profanazione. Perché è con il portoghese che la partita cambia volto. È con il portoghese che il gioco tra le linee si fa imprevedibile. È con il portoghese che il Napoli ritorna il Napoli. Quello che sorprende con l’intuito, prepara con la classe, esegue con il carattere dei campioni d’Italia.

E sarà pure casuale, ma casuale non è, perché è con Mario Rui che Osimhen e Kvara ritornano a essere Osimhen e Kvara. Quelli che affondano perché ci provano, e passano perché ci credono. Il Napoli da scudetto è un prodotto corale. Ventidue gambe e una sola anima. Ma come in tutti i circuiti elettrici in serie, se la corrente s’interrompe in un punto, l’intera rete si ferma. Il Napoli non può prescindere da due esterni di ruolo e di qualità. E non può prescindere da due centrali all’altezza del compito.