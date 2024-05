L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Giovanni Di Lorenzo. Secondo il quotidiano la gara di domani potrebbe essere l’ultima in azzurro anche per Di Lorenzo. Un colpo di scena emerso nei primi giorni napoletani del neo ds Giovanni Manna. L’ex Juventus ha avuto un confronto diretto con il capitano, in cui è emersa la volontà di lasciare Napoli a fine stagione nonostante un contratto lungo. Una scelta maturata al termine di alcune riflessioni strettamente personali. Una decisione legata anche alle future strategie del club. Di Lorenzo quindi riterrebbe conclusa la sua esperienza napoletana. Chissà se l’annuncio del nuovo allenatore potrebbe anche avere un peso sul futuro del terzino. Il nuovo allenatore vorrà sicuramente parlargli per fargli cambiare idea, ma ad oggi il capitano ha deciso. Ora il presente dice che può essere l’ultima col Napoli e dopo l’Europeo si proverà ad accontentarlo. L’Inter lo segue da tempo, cosi come l’Atletico Madrid.