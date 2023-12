Napoli-Cagliari – La formazione ufficiale, scelto il sostituto di Zielinski a centrocampo

Il Napoli affronta al ‘Maradona’ il Cagliari di Claudio Ranieri, e prova a ritrovare la vittoria in casa. Gli azzurri non vincono in campionato tra le mura amiche da settembre, dal 4-1 rifilato all’Udinese. Walter Mazzarri si trova in emergenza a centrocampo, a causa degli infortuni di Elmas prima e di Zielinski poi. Nel pacchetto dei 3 centrocampisti sceglie di schierare Cajuste al fianco di Anguissa e Lobotka. Per il resto la formazione è quella solita, con Natan ad agire sull’out di sinistra. Questa la formazione ufficiale del Napoli:

Meret; Di Lorenzo; Rrahmani; Juan Jesus; Natan; Anguissa; Lobotka; Cajuste; Politano; Osimhen; Kvaratskhelia