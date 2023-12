L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione di Walter Mazzarri alla vigilia della sfida con il Cagliari. Secondo il quotidiano Mazzarri punta il Cagliari, la squadra sarda lo esonerò nel 2022 nonostante il lungo contratto e il tecnico adesso vuole cambiare marcia battendo proprio il Cagliari. Non è una partita normale, perché in questi 90′ ci sono le ferite più recenti, un dolore che sarebbe rimasto se, il 13 novembre, non fosse ricomparso De Laurentiis. E’ un incrocio romantico e diabolico, rimette assieme i cocci del passato più recente con la felicità di quello più remoto. Napoli-Cagliari dunque è la sua partita