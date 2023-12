L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla partita di questa sera tra Napoli e Cagliari. Secondo il quotidiano in vista di gennaio quando ci sarà la Coppa d’Africa, i maggiori candidati a trovare spazio sono Giacomo Raspadori e Jens Cajuste. L’attaccante azzurro fino ad adesso ha quasi sempre convinto realizzando gol pregevoli come con il Milan e l’Union Berlino. Lo svedese invece non ha convinto. Forse proprio l’assenza prolungata di Anguissa potrà dargli l’opportunità di giocare di più e trovare continuità. Per lo svedese potrebbe già esserci spazio questa sera. Infatti Zielinski non sta benissimo e lo staff tecnico e medico valuteranno le sue condizioni nella rifinitura. Se il polacco non ce la facesse, Mazzarri potrebbe schierare titolare proprio lo svedese.