Oggi, presso la Filarmonica dell’Elba di Amburgo, ci sarà il sorteggio della fase a gironi di Euro 2024. L’Italia di Spalletti campione uscente sarà inserita in quarta fascia e rischa di ritrovarsi in un gruppo particolarmente ostico. Le squadre partecipanti attualmente sono 21, dalla Germania padrona di casa alle prime 2 di ciascuno dei 10 gironi di qualificazione. Gli ultimi 3 posti disponibili saranno invece assegnati tramite i playoff, che si giocheranno a marzo a cui parteciperanno 12 squadre. Le tre vincitrici degli spareggi saranno in quarta fascia e il loro nome si saprà solo a marzo