L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla probabile formazione del Napoli per la partita di quest’oggi contro l’Atalanta. Secondo il quotidiano il nuovo corso di Walter Mazzarri comincerà da Bergamo, dove l’allenatore toscano opterà per un 4-3-3. Tra le buone notizie in casa azzurra c’è il ritorno di Victor Osimhen, che però lascerà il posto al centro dell’attacco a Giacomo Raspadori. L’ex Sassuolo in attacco sarà affiancato da Kvaratskhelia e Politano mentre a centrocampo dovrebbe rivedersi Zambo Anguissa. Ma se l’ex Fulham non ce la facesse allora giocherà Jens Cajuste, insieme a Stanislav Lobotka e a Piotr Zielinski.