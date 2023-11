L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su un dettaglio riguardante la prima conferenza stampa di Walter Mazzarri. Secondo il quotidiano Mazzarri, ha dichiarato ieri in conferenza stampa che cercherà di far giocare la squadra come lo scorso anno perchè questi calciatori con Spalletti hanno fatto un capolavoro. Hanno incantato in Italia ed in Europa, poi quando si capiranno alcuni dettagli il tecnico penserà ad eventuali accorgimenti sul modulo di gioco. Già una differenza sostanziale con Garcia che rifiutava l’idea di parlare del recente passato. Per Mazzarri poi è importante entrare nella testa dei giocatori e far capire loro i pericoli del momento ed evitare che si circondino di problemi che poi si manifestino sul campo.