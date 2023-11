L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sugli infortunati in casa Napoli. Secondo il quotidiano dopo aver ritrovato Gollini, Rrahmani e Anguissa, anche Juan Jesus sarà disponibile per il derby contro la Salernitana. Mentre Anguissa riprenderà il suo posto da titolare nel centrocampo azzurro, Juan Jesus dovrebbe partire dalla panchina. Per la sfida di domani la coppia di centrali sarà composta da Rrahmani e Ostigard, con Natan squalificato dopo l’espulsione rimediata contro il Milan.