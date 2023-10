Gazzetta – Napoli-Milan: probabili formazioni. C’è Raspadori, dentro anche Mario Rui e Musah

Questa sera alle 20:45 scenderanno in campo Napoli e Milan allo stadio Diego Armando Maradona. I due club si affronteranno in una delle partite più importanti del campionato fino ad ora: da un lato gli azzurri alla ricerca di conferme dopo le vittorie a Verona e Berlino, dall’altro i rossoneri che necessitano di una buona prestazione per riacquistare fiducia dopo le sconfitte con Juventus e Psg rispettivamente per 1-0 e 3-0. Queste le probabili formazioni del match secondo la Gazzetta dello Sport:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All.: Garcia

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo; Musah, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All.: Pioli