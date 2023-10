CdS – Azzurri aggrappati al magic moment di Raspadori: “Oggi ancora titolare, nel suo ruolo ha cambiato registro!”

“Raspadori senza freni, il Napoli non lo toglie”, si legge sulle pagine del Corriere dello Sport in edicola oggi, che celebra lo spettacolare momento di forma che sta vivendo l’ex Sassuolo. Il quotidiano scrive che “Dopo l’assist a Verona e il gol a Berlino sarà ancora titolare. Fa parte del gruppo di talenti nati dal 2000 in avanti che hanno già provato la gioia di una rete in Champions League”.

In tempi non sospetti, lo stesso numero 81 degli azzurri aveva confermato la capacità di riuscire a dare il meglio di se giocando nel suo ruolo naturale: “Centravanti nell’anima, ha dovuto fronteggiare il venticello oltraggioso del falso nueve per un po’ di tempo… Sarà stato per il fisico o per quella tendenza a legare il gioco, ad uscire dalle linee, o per la natura dominante di Osimhen, ma è durato fino a quando Jack non ha messo sul tavolo i propri pensieri ‘Io gioco ovunque ma è lì che mi sento meglio‘”.