Maignan espulso in Genoa-Milan, salta il Napoli? Ecco che dice il regolamento

Durante la partita tra Milan e Genoa Mike Maignan è stato espulso per un bruttissimo fallo durante il recupero. In uscita su Ekuban, il portiere francese ha colpito il giocatore ligure sul volto con il ginocchio, rimediando un’espulsione ed una squalifica certa per il match contro la Juventus del 22 ottobre. Secondo il regolamento potrebbe però anche saltare la partita con il Napoli, se la sanzione è arrivata per condotta violenta. Ecco cosa dice il regolamento di Serie A:

“Ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato”.

Per conoscere la verità dovremo aspettare la giornata di domani, lunedì 9 settembre, in cui arriverà la decisione del Giudice Sportivo.