Gazzetta – Raspadori non merita di stare in panchina

L’articolo de La Gazzetta dello Sport evidenzia che Rudi Garcia, ha mantenuto Giacomo Raspadori come riserva di lusso nella squadra e non ha modificato questa situazione. Raspadori ha avuto solo tre occasioni da titolare su nove possibili e sembra giocare in posizioni di campo dove non si sente completamente a suo agio. Nonostante Raspadori si consideri una prima punta, questa posizione è occupata dall’irrinunciabile Victor Osimhen. Secondo al rosea il classe 2000 italiano non merita di stare in panchina.