L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione di Natan. Secondo il quotidiano sembra che Garcia abbia concluso l’addestramento di Natan con risultati promettenti, facendolo giocare in coppia con Ostigard. La squadra ha pareggiato 0-0 a Bologna e vinto 4-1 in casa contro l’Udinese, dove Natan ha dimostrato di essere attento e ordinato. Tuttavia, dei test più impegnativi potrebbero mettere alla prova ulteriormente le sue abilità. L’avvertimento è riguardo al centravanti del Lecce, Nikola Krstovic. L’attaccante montenegrino è descritto come un numero 9 massiccio e un buon tiratore, che si muove per inquadrare la porta. Ha già segnato tre gol in cinque partite ed anche se è non ha avuto vita facile nella partita contro la Juve a Torino, rimane una minaccia per qualsiasi difesa. La partita contro Krstovic potrebbe rappresentare un test significativo per Natan e la sua capacità di difendere, e per la sua chimica con il compagno Ostigard, dato che erano in pochi e ad immaginarli come titolari nella coppia centrale.