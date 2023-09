L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla trasferta del Napoli in quel di Lecce. Secondo il quotidiano nella trasferta salentina contro la squadra più sorprendente di quest’inizio di campionato con un tris di vittorie messe in fila in casa, ci sono due Champions in poco tempo. La prima è determinata dalla vittoria, che dato lo scontro Champions Atalanta-Juve consentirebbe di adagiarsi tra le Grandi. La seconda è inclusa nello stress, nelle valutazioni del turnover, nelle possibili distrazioni che il Real Madrid scatenerà.