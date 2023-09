Oma Akatugba, giornalista nigeriano e grande amico di Victor Osimhen, ha rivelato importanti informazioni in merito al futuro dell’attaccante.

Su Twitter, infatti, ha annunciato che il giocatore non rinnoverà il contratto con il Napoli: “Non ha firmato e non lo farà. Non ha mai voluto restare lì”.

Questo il tweet:

He has not signed and will not. He never wanted to stay there. https://t.co/Z3BcFQ2JQs