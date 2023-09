Castel Volturno, il report dell’allenamento: le ultime su Rrahmani e Cajuste

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Ssc Napoli ha pubblicato il report dell’allenamento odierno. Novità importanti sugli infortunati.

Ecco quanto si legge nel comunicato: “Dopo il successo in Champions League a Braga, il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Bologna in programma domenica allo Stadio Dall’Ara alle ore 18 per la quinta giornata di Serie A. Il gruppo dopo una prima fase di torello ed esercitazione tecnica ha svolto lavoro tattico. A chiusura di sessione, coloro che non hanno giocato mercoledì hanno svolto esercitazione con finalizzazione al tiro. Gollini ha svolto lavoro personalizzato in campo.Rrahmani si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Il difensore azzurro ha iniziato l’iter riabilitativo. Cajuste ha svolto lavoro personalizzato in campo”.