UFFICIALE – Milan-Verona, cambia l’arbitro!

Domani alle 15:00 il Milan riceve il Verona nella gara valida per la quinta giornata di Serie A. Quasi all’ultimo minuto, potremmo dire, c’è stato un cambio. La Lega Serie A, infatti, ha annunciato che il signor Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido non sarà più l’arbitro della sfida di San Siro. Al suo posto Fabio Maresca della sezione di Napoli, inizialmente designato come quarto uomo. Di conseguenza, il ruolo di quarto sarà ricoperto Giacomo Camplone di Pescara, mentre sono confermati sia gli assistenti Rocca e Moro, che il VAR Valerio Marini, con l’AVAR Lorenzo Maggioni.