Intervistato alla Gazzetta dello Sport l’allenatore del Braga Jorge Artur ha fatto il punto sulla sfida di domani contro il Napoli. Ecco quanto detto:

“Mi ispiro molto a Carlo Ancelotti, ho studiato molto le sue partite quando era al Milan, ma ammiro anche Marcello Lippi e Roberto De Zerbi. La mia squadra ha avuto una stagione di successo l’anno scorso, segnando più di cento gol e ottenendo 78 punti, il che rappresenta un risultato eccezionale, mi piace vedere che siamo una squadra che non molla mai. Rudi Garcia lo descrivo come innovativo e di spessore. Il Napoli è una squadra di calcio competitiva, il team non si basa solo su singoli giocatori come Kvaratskhelia o Osimhen, ma ha una squadra forte nel complesso”.