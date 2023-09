Gazzetta – Braga-Napoli, le probabile scelte di Garcia per la prima in Champions: la sorpresa in difesa

La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sulla probabile formazione azzurra per la prima gara di Champions League contro il Braga. In Portogallo per la prima notte europea potrebbe esserci l’esordio in maglia azzurra di Natan, torna anche Olivera dal primo minuto. Queste le ultime:

“Coppia di centrali Rrahmani-Natan. Garcia ha sempre detto di voler concedere tempo al brasiliano per integrarsi, per imparare l’italiano. Il tempo di apprendistato sembra essere scaduto, probabilmente a Braga dunque i tifosi potranno cominciare a farsi una idea e a togliersi un po’ di curiosità sul difensore arrivato dal Bragantino. Per il resto, Olivera tornerà a sinistra, dunque il solo capitano Di Lorenzo sarà confermato nella terza linea. Probabile anche l’inserimento in attacco di Politano, per il centrocampo al momento dovrebbero essere confermati Anguissa, Lobotka e Zielinski”.

Ecco la probabile formazione azzurra:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia