Repubblica – ADL sicuro: piena fiducia al suo Napoli e a Garcia

Il Napoli deve ritrovare la continuità che lo ha reso Campione di Italia la scorsa stagione. Dopo la sconfitta con la Lazio e il pareggio in recupero contro il Genoa fanno storcere il naso ai tifosi azzurri, abituati alle incredibili prestazioni della passata stagione. É di diverso pensiero il presidente De Laurentiis, fiducioso del suo allenatore e della sua squadra. Secondo quanto riportato da La Repubblica, oggi in edicola, in casa Napoli tutto tace, nessun cambio allenatore e nessun stravolgimento in panchina. Questo quanto evidenziato:

“De Laurentiis non ha ancora preso in considerazione l’ipotesi drastica di un cambio in panchina, ma vuole una risposta diversa contro il Braga. E molto dipenderà dai gemelli che hanno bisogno di ritrovarsi”.